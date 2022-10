Kraśnik. W szkole przy ul. Słowackiego ma powstać druga strzelnica

– Jesteśmy w trakcie składania wniosku – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Andrzej Rolla, starosta kraśnicki, zapowiadając, że w kraśnickim ZS nr 3 powstanie druga strzelnica. I dodał: – Chciałbym także aby na terenie powiatu kraśnickiego stacjonowały jednostki wojskowe. Mamy już 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej – na terenie byłego WKU. W przyszłości chciałbym aby na terenie powiatu stacjonowała także zawodowa jednostka wojskowa. I w tym kontekście rozmawiamy z 18 Dywizją i 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną. Chciałbym, aby w przyszłości w tych jednostkach młodzież mogła odbyć chociażby ćwiczenia praktyczne.

Póki co władze powiatu kraśnickiego podpisały porozumienie z Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" z Lublina. Towarzystwo to "będzie realizowało program kształcenia obronnego z klasami mundurowymi z ZS nr 3". Będzie on obejmował "strzelectwo, medycynę pola walki, naukę bezpiecznego obchodzenia się z bronią, działania z zakresu łączności radiowej i kamuflażu". W poniedziałek natomiast we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku, TG "Sokół" organizuje I Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Kraśnickiego.

– Przedsięwzięcie, do którego przystępujemy to nie tylko organizacja samych zawodów – zaznaczył Tomasz Stańko, prezes Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z Lublina. – Będziemy także szkolić młodzież, najpierw z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią – bo to jest podstawa, ale także z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu obsługi broni. Uczniowie będą musieli nauczyć się broń rozłożyć, wyczyścić i złożyć. Będzie też instruktaż jak się strzela.

Młodzież będzie mogła korzystać ze strzelnicy w Urzędowie, gdze pojutrze odbędą się zawody.

W ZS nr 3 jest 9 klas mundurowych (230 uczniów).

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Pierwszy ośrodek TG "Sokół" (tzw. gniazdo) powstał w 1867 r. we Lwowie, tuż po upadku powstania styczniowego. Misją Towarzystwa było wychowanie poprzez sport zaś hasłem: "W zdrowym ciele, zdrowy duch". Uprawiane były dyscypliny sportowe takie jak: szermierka, jazda konna, strzelectwo i gimnastyka. Jednym z członków "Sokoła" był Karol Wojtyła (w Wadowicach). Po II wojnie światowej działalność Towarzystwa była zakazana. Odtwarzanie "Sokoła" w Polsce rozpoczęło się w 1989 r. – pierwsze "gniazdo" powstało w Warszawie, natomiast w Lublinie – w 2005 r. Obecnie w lubelskim TG "Sokół" działają sekcje wspinaczkowa i strzelecka (z własnym magazynem broni i własną strzelnicą w Urzędowie). Lubelskie towarzystwo liczy ok. 250 osób.