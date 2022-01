Kto będzie rządzić powiatem kraśnickim?

– Sprawę mojej rezygnacji pozostawię bez komentarza – ucina Andrzej Rolla (Prawo i Sprawiedliwość), starosta kraśnicki, który na ostatniej sesji rady powiatu złożył rezygnację z funkcji.

– Uważam, że czas kiedy funkcję starosty pełnił Andrzej Rolla nie był dobrym czasem dla powiatu i jego mieszkańców, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na posiedzeniach rady. To nie były samodzielne rządy, górę brała polityka – ocenia radny Andrzej Maj, szef opozycyjnego klubu Koalicja Polska-PSL, były starosta kraśnicki. – Być może to, że dwukrotnie nie udało się odwołać wicestarosty Andrzeja Cieśli i członka zarządu Romana Bijaka (obaj związani z Prawem i Sprawiedliwością - red.) spowodowało ostatecznie dymisję starosty.

Rezygnacja

W pięcioosobowym zarządzie powiatu są też Cieślą i Bijakiem są też dwa pozostali członkowie Marek Kołtun i Henryk Flis. Wszyscy związani z PiS.

– Złożenie rezygnacji przez starostę, podobnie jak jego odwołanie jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu – potwierdza Marcin Nastarowicz ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku, powołując się na zapisy Ustawy o samorządzie powiatowym. I zapowiada: - W związku z rezygnacją z funkcji pana starosty Andrzeja Rolli odbędzie się sesja rady powiatu. Data posiedzenia nie została jeszcze wyznaczona. Stosowanie do art. 31a ust. 3 Ustawy o samorządzie powiatowym, rada będzie rozpatrywać rezygnację na najbliższej sesji. W przypadku braku podjęcia uchwały dotyczącej złożonej przez starostę rezygnacji, zgodnie z zapisami ustawy rezygnacja i tak będzie wiążąca z końcem miesiąca, w którym rada będzie rozpatrywała oświadczenie o rezygnacji.

Karuzela z nazwiskami

Nieoficjalnie mówi się, że nowym starostą może zostać Andrzej Misztal, były zastępca burmistrza Urzędowa. Obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

– Póki co pracuję w Funduszu – odpowiada Misztal, z którym rozmawialiśmy w piątek.

– Nie będę się na ten temat wypowiadać – ucina Teresa Jachura, kierująca biurem powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku. Jej nazwisko jest także nieoficjalnie wymieniane w kontekście wyboru nowych władz powiatu.

Podobnie jak Karola Rychlewskiego, który pełnił już funkcję wicestarosty. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Kraśnik.

– Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam – komentuje Rychlewski.

– Nie sądzę aby był zainteresowany powrotem do starostwa – przypuszcza jedna z osób związanych z samorządem.

Wróci?

– Andrzej Rolla ma ponoć wrócić, ale w roli wicestarosty odpowiedzialnego za oświatę – mówi nam kolejny z naszych rozmówców związanych z kraśnicką polityką.

Czy zmianę u sterów wykorzystają ludowcy, aby przejąć władzę w powiecie?

– Prowadzimy rozmowy – mówi tajemniczo Andrzej Maj.

Potrzebują 11 głosów w 21-osobowej radzie. Głosowania są tajne. W klubie Koalicja Polska-PSL jest 8 radnych. PiS ma 10 radnych, z tym, że nie wiadomo jak zagłosują Cieśla i Bijak (przypomnijmy, że ich klubowi koledzy już dwukrotnie podejmowali próbę ich odwołania z funkcji). Ważne będą też głosy niezrzeszonych – Michała Zimowskiego, Jarosława Czerwa i Marka Kudrela.