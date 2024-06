Na ekspresówce jechał na wstecznym

Do całej sytuacji doszło jeszcze przed weekendem. Dyżurny kraśnickiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o niebezpiecznym zachowaniu kierowcy na trasie S19 Lublin-Rzeszów. Na miejsce skierowany został patrol policji.

Mężczyzna próbował dalej uciekać. Potrzebna była pomoc innych patroli. Gdy udało się złapać kierowcę w miejscowości Lasy, stawiał opór.

Badania alkomatem i narko-testem wykazały że 49-letni obywatel Ukrainy nie był pod wpływem środków odurzających.

Wobec mężczyzny zastosowano postępowanie sądowe przyspieszone.

– 49-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki, za co przed sądem otrzymał karę 5000 złotych świadczenia pieniężnego, 2000 złotych grzywny oraz rok zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo w tym samym trybie usłyszał zarzut popełnienia wykroczenia w postaci cofania na drodze ekspresowej i zmuszania innych kierujących do zmiany pasa ruchu oraz stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi, za co otrzymał karę grzywny w kwocie 1300 złotych – dodaje Cieliczko.