Idzie mróz. Służby proszą, żeby dzwonić

Mamy sporządzoną imienną listę osób bezdomnych, które przebywają na terenie miasta – mówi Ryszard Rafalski, komendant Straży Miejskiej w Kraśniku. – Strażnicy monitorują miejsca gdzie przebywają takie osoby, apelują o to by zgłaszały się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie otrzymają pomoc i skąd są kierowane do schroniska. I dodaje: – Pod koniec października wspólnie z pracownikami MOPS odwieźliśmy do schroniska kobietę.

Nie wszyscy chcą jednak już teraz przenosić się do noclegowni. – Z rozmów, które sam też przeprowadzam, część z tych osób przyznaje, że jak będzie zimniej to wtedy będą decydować się na przenosiny. Tyle, że warunkiem przebywania w schronisku jest to, że trzeba być trzeźwym. I to jest ta przeszkoda – dodaje nasz rozmówca.

Ze „stałych” osób, które nie posiadają swojego domu i przebywają na terenie miasta zdecydowana większość to mężczyźni, w wieku od 40 do 60 lat. – W większości powodem ich bezdomności jest właśnie alkohol – przyznaje komendant.

Wśród kraśnickich osób bezdomnych są zarówno ci, którzy pochodzą z tego miasta jak też osoby, które przebywają tutaj przez pewien czas. Strażnicy natrafiają na nich podczas patrolowania miasta, ale też dzięki monitoringowi.

Urząd Miasta Kraśnik uczula mieszkańców, by informacje o osobach bezdomnych przekazywać pracownikom MOPS (numer telefonu: 661 407 203 – od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 19 albo do dyżurnego Straży Miejskiej – nr tel. 81 825 15 43 lub 881 535 900 – całodobowo.

„Każdy sygnał jest bardzo cenny i może uratować ludzkie życie” – podkreślają urzędnicy. „Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierują osobę bezdomną do najbliższego miejsca doraźnego wsparcia, w którym otrzymają schronienie i ciepły posiłek. Z uwagi na to, że osoby bezdomne często zmieniają miejsce pobytu, w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, nie do przecenienia jest każda informacja”.

Na terenie Kraśnika przebywa stale ok. 20 osób bezdomnych.