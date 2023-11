Nowe mieszkania w Kraśniku. Jutro spotkanie informacyjne

Nowe bloki zbuduje spółka SIM Lubelskie. To spółka, której udziałowcem jest miasto Kraśnik oraz inne samorządy Lubelszczyzny. – Osoby zainteresowane mieszkaniami zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 listopada o godzinie 16 w CKiP, przy Alei Niepodległości 44 – mówi Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnik. – SIM Lubelskie to propozycja skierowana do osób, które mają zbyt duże dochody, aby otrzymać lokal komunalny, a jednocześnie zbyt małe, by starać się o kredyt mieszkaniowy – dodaje.

Zgodnie z planem prace budowlane powinny rozpocząć się w 2024 roku lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 r. Za realizację inwestycji będzie odpowiadać spółka SIM, ale to do miasta będzie należy przeprowadzenie naboru najemców w oparciu o przepisy ustawowe i zasady określone przez Radę Miasta. Zapisy będą prowadzone od połowy listopada.

Pierwszeństwo w staraniu się o takie mieszkanie będą miały osoby posiadające wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, czyli tzw. książeczkę mieszkaniową wystawioną przed 23 października 1990 roku.

Dodatkowe punktowane brak własnego mieszkania, domu lub spółdzielczego prawa własności do takiego lokalu. Dodatkowa atutem jest zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki w Kraśniku. Pierwszeństwo w przydzielaniu lokalu w nowym bloku będą mieć osoby, oczekujące na mieszkanie komunalne, które zrezygnują z ubiegania się o ten lokal, wnioskodawca wychowuje i mieszka z dzieckiem do 18 roku życia.

Kryteria te będą miały zastosowanie wtedy, gdy chętnych będzie więcej niż mieszkań. Przy podpisywaniu umowy konieczne będzie wpłacenie kaucji w wysokości 6-krotności czynszu za mieszkanie.