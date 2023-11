Śmiertelny wypadek na drodze Annopol-Kraśnik. Ruch wahadłowy

Do wypadku doszło dzisiaj ok. godz. 5:50. Jadący w stronę kraśnika 41-latek z osobowej kii ceed w trakcie wyprzedzania uderzył w jadącego z przeciwnej strony ciężarowego MAN-a. Za kierownicą ciężąrówki siedział 66-latek. Mężczyzna stracił panowanie nad autem, wypadł z jezdni do rowu, a następnie uderzył w drzewo.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję. Niestety, mimo podjętej reanimacji, kierowca ciężarówki zmarł na miejscu. Kierowca z drugiego samochodu z obrażeniami ciała został przetransportowany o szpitala w Kraśniku.

Na miejscu wypadku pracują służby. Trwają oględziny z udziałem policji i prokuratora. Na drodze krajowej nr 74, na wysokości Liśnika Dużego, obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia mają potrwać jeszcze około 3 godzin.