Tour de Pologne 2022. Utrudnienia na drogach województwa lubelskiego

1. etap (sobota, 30 lipca)

Annopol

Kolarze wjadą od strony mostu na Wiśle, a następnie drogą wojewódzką nr 824 w kierunku Józefowa nad Wisłą. W sobotę w godz. 13-15 utrudnień należy spodziewać się w miejscowościach: Opoczka, Jakubowice, Annopol, Kopiec, Świeciechów Poduchowny, Świeciechów Duży, Bliskowice i Popów.

Józefów nad Wisłą

Peleton wjedzie od Annopola i kolejno przejedzie przez: Wałowice Kolonię, Wałowice, Basonię, Józefów nad Wisłą, Kolczyn, Łopoczno, Stare Kaliszany i Kaliszany Kolonię. Kolarze mają dotrzeć do gminy tuż po godz. 14. Mieszkańcy proszeni są o ograniczenie wyjazdów z posesji i poruszania się po wyznaczonej trasie wyścigu od godz. 13 do 15. Na Rynku na wysokości siedziby Urzędu Miasta zostanie rozegrana lotna premia.

Łaziska

Zawodnicy wjadą od strony gminy Józefów nad Wisłą i kolejno przejadą przez Piotrawin, Kamień, Janiszów, Łaziska, Niedźwiadę Dużą w kierunku Zagłoby. Mieszkańcy są proszeni o ograniczenie wyjazdów z posesji i poruszania się po trasie wyścigu od godz. 14 do 15.

Wilków

Wjazd na teren gminy Wilków będzie w Zagłobie. Kolarze spodziewani są o godz. 14.55. Utrudnienia mają trwać od godz. 14.15 do 15.30. W trakcie wyścigu i zamknięcia tras poszczególnych jego etapów będą objazdy.

Kazimierz Dolny i Nałęczów

Do powiatu puławskiego peleton ma wjechać od Wilkowa około godz. 15. Przejadą przez ul. Czerniawy, Nadrzeczną, Rynek, Lubelską, Kwaskową Górę, Wylągi. Następnie skierują się na Skowieszynek i Rzeczycę Kolonię. Dalej na chwilę wrócą do powiatu opolskiego przecinając Zabocze i Niezabitów, by udać się do Wąwolnicy, Łąk i Nałęczowa. W tym ostatnim mieście sportowcy przejadą m.in. przez park Zdrojowy i skierują się w stronę Sadurek.

Na czas przejazdu kolarzy cała trasa będzie zamknięta. Władze Kazimierza Dolnego już w czwartek zaczęły zamykać ul. Lubelską, by dać czas właścicielom aut na ich zabranie. Parkować nie będą tu mogli nawet mieszkańcy pobliskich domów. Za niesubordynację grozi odholowanie. Samochody będzie można zostawić na tzw. zielonym parkingu przy Kwaskowej Górze, który na ten czas zostanie udostępniony nieodpłatnie.

Lublin

Tu zlokalizowana będzie meta pierwszego etapu. O dokładnym przebiegu trasy i utrudnieniach piszemy na stronie obok

2. etap (niedziela, 31 lipca)

Chełm

Już dziś o godz. 17 zamknięte zostaną parkingi wokół pl. Niepodległości i przyległe do Gmachu Dyrekcji. Jutro zakaz stanie wzdłuż ulic: 1 Pułku Szwoleżerów, Młodkowskiej, Lubelskiej i Hrubieszowskiej. Utrudnienia mogą trwać nawet do końca niedzieli.

Od sobotniego popołudnia zamknięty dla ruchu będzie cały pl. Niepodległości. Ul. Stephensona od strony ronda przy Chełmskim Domu Kultury będzie drogą ślepą, z dojazdem do bloku nr 11, ale bez dojazdu do pobliskiego parkingu. Od wschodu do bloków będzie można dojechać od ul. Reja oraz obok hotelu Lwów.

Pl. Niepodległości będzie można ominąć objazdem przez ul. 1 Pułku Szwoleżerów i Słowackiego do ronda przy ChDK lub jadąc od ul. 11 listopada do ulic ks. Brzóski i Batorego do ronda.

W niedzielę od godz. 5 rano rozpoczną się prace związane z przygotowaniem startu wyścigu. O godz. 10 w związku z montażem bramy startowej planowane jest wstrzymanie na ok. 20 minut ruchu na ul. 1 Pułku Szwoleżerów. Po godz. 11 zamknięte zostanie skrzyżowanie tej arterii z ul. 11 Listopada i al. Piłsudskiego.

Od godz. 11.40 zamykane będą kolejne ulice: 1. Pułku Szwoleżerów, Młodkowska, Lubelska, al. Armii Krajowej, al. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i Hrubieszowska. Ich otwarcie ma nastąpić, gdy przejedzie peleton. Pl. Niepodległości będzie otwarty dopiero po zakończeniu wszystkich prac porządkowych.

Utrudnienia czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Od godz. 10 do 11.40 autobusy linii 1 i 9 pojadą objazdem przez Kolejową, Przemysłową, 11 Listopada, Brzóski, Wołyńską, Piłsudskiego, Kolejową, Starościńską i Słowackiego, a po drodze mają stawać na przystankach.

W godz. 11.40-12.10 zostanie wstrzymana komunikacja w całym mieście. W tym czasie w ogóle nie odjadą autobusy linii: 1 (godz. 11.43 z os. Słonecznego), 2 (11.35 z pętli przy ul. Ceramicznej i 11.53 z os. Słonecznego) oraz 9 (11.20 z Ceramicznej i 11.30 z Dworca PKP).

Hrubieszów

Wyścig ma przejechać ul. Żeromskiego, Kilińskiego, 3 Maja, Staszica, Zamojską i przez ul. Łany. W niedzielę będą one zamknięte dla ruchu od godz. 12 do 13.30. Urzędnicy apelują, by od godz. 17 w sobotę nie stawiać aut na pobliskich parkingach oraz wzdłuż ulic Kilińskiego i 3 Maja.

Zamość

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kolarze przekroczą granicę miasta tuż po godz. 16. Dwa razy mają pokonać 9-kilometrową pętlę: ul. Lipską, Orląt Lwowskich, Odrodzenia, Wyszyńskiego, Prostą, 11 Listopada, Namysłowskiego, Powiatową, Sikorskiego, Lubelską, Piłsudskiego, Łukasińskiego, Okopową i Żdanowską.

Metę wyznaczono na ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Okrzei ok. godz. 16.39. Kilka minut później na placu przed Klubem Batalionowym planowana jest dekoracja zwycięzców.

Wspomniane ulice będą zamknięte w godz. 15.20-17. Dłużej, bo od godz. 6 do 21 zamknięty ma być fragment ul. Lubelska-Piłsudskiego (od ronda z ul. Sikorskiego). Identycznie ma być na ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z Lubelską do Sowińskiego), Koszary (od Lubelskiej do WCR) oraz Okrzei (od Lubelskiej do Zakładu Karnego), bo na nich znajdować się będą parkingi dla autokarów i wozów transmisyjnych.

Zamknięte mają być parkingi: na Piłsudskiego przy Żabce, wzdłuż bloków 31-35 oraz obok poczty, na Łukasińskiego między ZSP nr 1 a Nadszańcem i na Namysłowskiego przy Zamojskich Zakładach Zbożowych.

3. etap (poniedziałek, 1 sierpnia)

Kraśnik

Od wczesnego ranka zamknięty będzie fragment al. Niepodległości od ul. Racławickiej do Łożyskowej i krótki odcinek ul. Kardynała Wyszyńskiego. Start planowany jest na godz. 10.45 w okolicy Centrum Kultury i Promocji. Kolarze przejadą przez al. Niepodległości oraz ulice: Urzędowską, Lubelską, Struga i Janowską.

Na tej trasie – podczas przejazdu zawodników i pojazdów zaplecza – będą utrudnienia w ruchu. Ruch na zamkniętych wcześniej odcinkach al. Niepodległości i ul. Kardynała Wyszyńskiego zostanie przywrócony około godz. 14.

Zmienionymi trasami pojadą pojazdy komunikacji miejskiej. Pasażerowie muszą ponadto liczyć się z sięgającymi ok. 15 minut opóźnieniami.

Janów Lubelski

Uczestnicy wyścigu przejadą przez Zarajec, Modliborzyce (ul. Piłsudskiego), Janów Lubelski (ul. Lubelska, Zamoyskiego i Bohaterów Porytowego Wzgórza), Momoty Dolne, Momoty Górne. Jarocin. Wjazd na teren powiatu planowany jest o godz. 11.22, wyjazd o godz. 11.50.