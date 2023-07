Ułani przejechali przez Kraśnik

- Kawaleria w polskiej tradycji to wyjątkowa formacja przez wzgląd na wysławianą ułańską fantazję i słabość do płci pięknej. Powstała nawet na ten temat piosenka. Część historyków doszukuje się początków tej pieśni w czasach Księstwa Warszawskiego, a ta środowiskowa powstała przed pierwszą wojną światową. Pierwsza wersja powstała jednak już na początku XIX wieku. Piosenka była bardzo popularna w polskich formacjach kawaleryjskich, podczas obu wojen światowych i w dwudziestoleciu międzywojennym - mówi ks. Jerzy Zamorski. - Ułani stali się ikoniczną formacja polskiej kawalerii. Ich broń, taktyka a nawet mundur kopiowała cała Europa. Oddziały ułanów pojawiały się we wszystkich powstaniach, podczas wojny. Wraz z odrodzeniem powstały kolejne pułki ułanów, które walczyły na wszystkich frontach. Pułk Ułanów im. Stanisława Żółkiewskiego był zasłużony w bojach polsko-bolszewickich w 1920 roku, w kampanii wrześniowej 1939 roku. Dzisiaj te chlubne tradycje kontynuują żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Oddając hołd ułanom i dowódcom jak również ich następcom kształtujemy nasza tożsamość.

Takie słowa padły podczas mszy w intencji zmarłych ułanów. Potem pod odsłoniętym po renowacji pomnikiem 24. Pułku Ułanów poległych ma polu chwały w walce o wolność ojczyzny na polach bitew Polski, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, zostały złożone kwiaty.

- Mój ojciec był podoficerem, wstąpił do wojska jako rekrut, miał wtedy 21 lat. Skończył szkołę podoficerską. Służył w wojsku 19 lat aż do zakończenia wojny w 1945 roku. Tato był przede wszystkim patriotą, dla mnie wzorem do naśladowania - mówił Marek Rusek, syn ułana 24. Pułku Ułanów.

Po części oficjalnej uroczystości obchody przeniosły się parada na Stadion Tęczy, gdzie odbył się pokaz kawaleryjski.

- Prezentowaliśmy pokaz musztry kawaleryjskiej, władanie bronią białą, lancą i szablą. W wydarzeniu wzięło udział 8 ułanów z trzech pułków 24., 11. i 22. Bycie ułanem to zaszczyt w sercu najważniejszy jest Bóg, honor i ojczyzna - mówił Łukasz Kowal, plutonowy ochotniczej kawalerii 24. Pułku Ułanów.

Jacek Zalewski jest ułanem z zamiłowania. - Walczyli o nasz kraj za pomocą konia i lancy, dlatego pielęgnuje ich historię - mówi.