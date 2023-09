Wystawa i konferencja w hołdzie zamordowanym mieszkańcom Skorczyc

We wrześniu 1943 roku w Skorczycach 17 mężczyzn poniosło tragiczną śmierć poprzez rozstrzelanie z ręki niemieckich okupantów w ramach odwetu za zabicie niemieckiego konwojenta dostaw mleka. - To, co wydarzyło się w Skorczycach nie było czymś codziennym. Naród Polski w trakcie wojny płacił straszliwą cenę - cenę życia - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Dwa lata później w Skorczycach powstała kapliczka upamiętniająca tych, którzy odeszli. Wybudowano ją z inicjatywy nauczycielki Heleny Bogusławskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorczycach. Corocznie z inicjatywy rodzin, potomków pomordowanych i mieszkańców Skorczyc organizowane są uroczystości rocznicowe, przypominające o tych tragicznych wydarzeniach.



Tegoroczne obchody rozpoczną się w niedzielę o godz. 11 na placu przy kapliczce w Skorczycach. Zostanie tu zorganizowana konferencja naukowa z udziałem dr Anny Wnuk-Bednarczyk. Następnie odbędzie się Msza Św. w intencji pomordowanych.



Po przemówieniach i uroczystym złożeniu kwiatów organizatorzy zaproszą na pokaz widowiska historycznego pt. "Niemcy ich zabili". W realizację spektaklu zaangażowała się lokalna społeczność oraz Parafia w Popkowicach.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa o województwie lubelskim.