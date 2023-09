3 promile i motocykl. To nie mogło się dobrze  skończyć

Dramatu głupoty dopełnia fakt, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl którym jechał nie jest dopuszczony do ruchu. T

-W piątek tuż przed 18 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, z informacją o wypadku w Poperczynie, gm. Żółkiewka. Mundurowi z krasnostawskiej komendy policji oraz załoga karetki pogotowia szybko zjawili się na miejscu.

Motocyklista wydmuchał ponad 3 promile. Mundurowi ustalili również, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a motocykl, którym kierował nie jest dopuszczony do ruchu. 41-latek został przewieziony do szpitala w Krasnymstawie, gdzie został opatrzony. Na szczęście nie doznał poważnych obrażeń.

Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz wysoka grzywna. Sąd może także orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów.