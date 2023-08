Chmielaki 2023. Szukają degustatorów do konkursu piw. Zgłoś się

„Lubisz i znasz się na piwie? Jesteś pełnoletni? To czekamy właśnie na Ciebie!” – z taką ofertą wychodzi Krasnostawski Dom Kultury i zachęca do zgłoszeń osoby zainteresowane udziałem w największym w Polsce Konsumenckim Konkursie Piw. By zostać degustatorem, należy skontaktować się z organizatorami pisząc na adres: chmielaki.konkurs@gmail.com.

W tym roku na Chmielakach o nagrody walczyć będą aż 403 najróżniejsze piwa z 41 browarów.

Przypomnijmy, że impreza potrwa od 18 do 20 sierpnia. Poza tym co dla ciała, znajdzie się też coś dla ducha, czyli liczne koncerty. W Krasnymstawie mają wystąpić m.in. Fisz Emade Tworzywo, Poparzeni Kawą Trzy, Myslovitz, Kasia Cerekwicka i Dawid Kwiatkowski. Odbędzie się też wiele innych imprez. Szczegóły programu są już dopięte.