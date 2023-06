PiS rzuca karty i sprawdza w Krasnymstawie

Nie było to typowe spotkanie polityka z dziennikarzami.

– Chcemy, aby polityka była wiarygodna, a to oznacza rozliczenie się ze zrealizowania obietnic. W ostatnim okresie na Lubelszczyznę wpłynęło 2,5 miliarda złotych środków rządowych. Są to środki kierowane na różnego rodzaju inwestycje, od ZOL w Krasnymstawie, po budowę drogi Via Carpathia. Pod kątem przekazywanych środków rządowych Lubelskie znajduje się na trzecim miejscu w kraju. Chcielibyśmy jednak pokazać skalę zmian Lubelskiego właśnie przez pryzmat powiatu krasnostawskiego – kontynuował Ryszard Madziar. W powiecie krasnostawskim z naciskiem na było, jest lub zaraz będzie realizowanych 276 inwestycji na łączną kwotę ponad 608 milionów złotych. – Z tej potężnej kwoty ponad 93 proc. są to środki rządowe – dodał Ryszard Madziar.