Przeciw wywłaszczeniom i CPK. Blokowali krajową siedemnastkę

Tory mają powstać tam, gdzie stoi dom pani Agnieszki. Ludzie nie chcą takiej kolei do CPK

Jesteśmy biednym regionem, ale koleje dużych prędkości tej sytuacji nie zmienią, natomiast skala zniszczeń w regionie będzie zbliżona do tej z czasów II wojny światowej – takich m.in. argumentów w liście otwartym do premiera użyli przeciwnicy budowy torów do CPK w ramach tzw. 5 szprychy. Zaapelowali do Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie inwestycji.