Srebrny jubileusz klubu z Fajsławic. Frassati skończył 25 lat

Klub w Fajsławicach powstał w 1998 roku z inicjatywy księdza Władysława Wójtowicza ówczesnego proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach. Nazwa „Frassati” zaczerpnięta została od nazwiska włoskiego Błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego (1901-1925) – patrona młodzieży, studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej.

W niedzielnych uroczystościach uczestniczyło m.in. pięciu zawodników z zespołu Frassati, który w sezonie 1998/1999 przystąpił do rywalizacji w lubelskiej klasie B: Grzegorz Gąsak, Łukasz Kasperek, Krzysztof Łukaszczyk, Jerzy Ornal i Paweł Wójcik.

Podczas jubileuszu uhonorowano zasłużonych działaczy i osoby wspierające klub. Robert Gromysz, wiceprezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, wręczył prezesowi Wiesławowi Polisze okazały puchar, a także Srebrny Jubileuszowy Medal 100-lecia Lubelskiego ZPN. Okolicznościowe wyróżnienie otrzymali także: Waldemar Krakiewicz, ks. Władysław Wójtowicz i Lech Suski.

Z kolei Janusz Pędzisz, wójt gminy Fajsławice, który przez ponad 12 lat występował w Błękitnych Suchodoły, klubu który dał początek Frassati uhonorował pamiątkowymi statuetkami: ks. Wójtowicza, prezesa Polichę, a także Adama Błaziaka, Bartłomieja Sałagę, Piotra Trałę, Zbigniewa Skałeckiego oraz Łukasza Skorka.

Mecz piłkarski, rozegrany z okazji 25-lecia Frassati, miejscowej drużyny z sąsiadami, MKS Siedliska zakończył się efektowym zwycięstwem gospodarzy 9:1!

Dzisiaj Frassati to ponad 100 piłkarzy i 30 pływaków. Zespół seniorów klubu z Fajsławic zajął w piłkarskiej chełmskiej klasie okręgowej dziewiąte miejsce, zdobywając tyle samo punktów co siódma Granica Dorohusk. W klubie dzieci i młodzież trenują dzisiaj futbol w siedmiu grupach, a najlepsze miejsce, drugie w lidze okręgowej zajęli trampkarze, którzy przez poprzednie lata wygrywali rywalizację.