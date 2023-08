To miasto było stolicą piwa w weekend. Który trunek smakował najbardziej?

Najstarszy festiwal piwny w Polsce ściągnął w tym roku 60 browarów z Polski i zagranicy. W konkursie konsumenckim można było spróbować 403 rodzaje piw.

W niedzielę, miłośnicy złotego trunku mogli podziwiać korowód dożynkowy, który przemierzał ulice Krasnegostawu. – Wieńce dożynkowe, w których elementem jest chmiel w naszym regionie to wieloletnia tradycja. Tworzenie go to wielogodzinna praca wielu osób. Te nasze są wyjątkowe – podkreśla pani Maria.

Krasnystaw ma bogate tradycje w ważeniu piwa. Tak wynika z zachowanego do dziś protokołu z lustracji królewskiej miasta dokonanej za Augusta III. – Na Chmielakach można popróbować różnych piw, bo są robione z różnego rodzaju słodów. Ja osobiście lubię pszeniczny, żona uwielbia karmelowy i te z wyraźną nutą czekolady – opowiada pan Adam.

Chmielaki to nie tylko piwo, ale również dobra muzyka. Podczas imprezy zagrało w sumie 37 artystów, m.in.: Poparzeni Kwą Trzy, Fisz Emade Tworzywo, Blenders, Myslovitz, Magdalena Wójcik z zespołem Goya, Kasia Cerekwicka i Dawid Kwiatkowski.

Wyniki konkursu konsumenckiego

Kategoria: Piwa jasne w stylu Mild Lager o ekstrakcie do 11 Blg:

1.Kasztelan Niepasteryzowany - Carlsberg Polska

2.Lite - Browar Jedlinka

3. Brofaktura - De Pils Single Hop Hallertau Blanc

Kategoria: Piwa jasne w stylu Pils o ekstrakcie 11-12,9 Blg:

1.Samotny Jeździec - Browar Dziki Wschód

2. Warszawski Pils - Browar Warszawski

3.Chmyz - Browar Nowosądecki Trzy Korony

Kategoria: Piwa jasne w stylu European Lager o ekstrakcie 11-12,9 Blg:

1.Perła Chmielowa - Browar Perła

2.Miłosław Niefiltrowane - Browar Fortuna

3.PRL Pełne - Kultowy Browar Staropolski

Kategoria: Piwa jasne w stylu Marcowe o ekstrakcie 13-16 Blg:

1.Kujawskie Bursztynowe - Browar Krajan

2.Primator Double - Browar Primator

3. Kormoran Złoty - Browar Kormoran

Kategoria: Piwa w stylu Koźlak o ekstrakcie powyżej 16 Blg:

1.Kaduk - Browar Nowosądecki Trzy Korony

2.Traditional Bock – Brofaktura

3.Koźlak - Ułan Browar

Kategoria: Piwa ciemne o ekstrakcie do 18 Blg:

1.Robust Porter – Brofaktura

2. Poznańskie Ciemne - Nowy Browar Poznań

3.Kicarz - Browar Nowosądecki Trzy Korony

Kategoria: Piwa ciemne w stylu Porter Bałtycki o ekstrakcie powyżej 18 Blg:

1.Imperial Baltic Porter Barrel Aged - Browar Górniczo Hutniczy

2. Po Godzinach: Woodside - Browar Amber

3.Porter Podbity Śliwką - Browar Jabłonowo

Kategoria: Piwa smakowe i aromatyzowane:

1.Harnaś Lodoherbata - Carlsberg Polska

2.Bestbir Kokos Kultowy - Browar Staropolski

3. Browar Jagiełło - Magnus Orzech Laskowy

Kategoria: Piwa w stylu Fruit Ale:

1.Browar Dziki Wschód – Kirrai

2.Warszawski Milkshake IPA - Browar Warszawski

3.Miłosław & Makłowicz ArcyIPA - Browar Fortuna

Kategoria: Piwa pszeniczne jasne w niemieckim stylu Hefeweizen o ekstrakcie 11-14 Blg:

1.Pszeniczne - Browar Miejski Olsztyn

2.Pszeniczne - Browar Górniczo Hutniczy

3.Primator Weizen - Browar Primator

Kategoria: Piwa pszeniczne w amerykańskim stylu American Wheat o ekstrakcie 10-14 Blg:

1. Urwis - Browar Uwarzone

2. This Is Mlecyk - Brofaktura

3. Świętosław Amerykańskie Pszeniczne - Browar Świętosław Dębicki

Kategoria: Piwa w stylu Bitter, English IPA, American IPA, NZ IPA:

1. Permament Vacation 2023 - Browar Piwne Podziemie -

2. Eldorado - Kultowy Browar Staropolski

3. Hoprunner - Browar Dziki Wschód

Kategoria: Piwa w stylu American Pale Ale:

1. Warszawski APA - Browar Warszawski

2. APA - Browar Amber

3. Hazy APA Browar Recraft

Kategoria: Piwa w stylu Summer Ale, Golden Ale:

1. Hoppy Koeln - Brofaktura

2. Mikro Hazy IPA - Brofaktura

3. Blond Ale - Browar Górniczo Hutniczy

Kategoria: Piwa w stylu Sour Ale:

1. Owocowe - Kultowy Browar Staropolski

2. Iska Browar - Dziki Wschód

3. Szalony Koń - Browar Dziki Wschód

Kategoria: Piwa w stylu Stout o ekstrakcie 9,5-18 Blg:

1. Foreign Extra Stout - Brofaktura

2. Milkołak - Browar Recraft

3. Nitro Coffee Friends - Kultowy Browar Staropolski

Kategoria: Piwa jasne bezalkoholowe w stylu Pils/Lager o zawartości alkoholu do 0,5% obj.:

1. Perła Bezalkoholowa - Browar Perła

2. Zatecky Bezalkoholowy - Carlsberg Polska

3. Kultowe Bezalkoholowe Bez Glutenu - Kultowy Browar Staropolski

Kategoria: Piwa bezalkoholowe aromatyzowane lub z dodatkami o zawartości alkoholu 0,5% obj.

1. Browar Amber - Zanzi

2. Carlsberg Polska - Okocim Limonka i Mięta

3. Carlsberg Polska - Garage Energy Pomegranate & Guarana

Najlepsze piwo z polskimi odmianami chmielu Chmielaki Krasnostawskie 2023 to:

Browar Recraft - Polish Hazy IPA Amora Preta & Książęcy - Amora Preta, Książęcy