Wpadł, bo nie zatrzymał się na „STOP-ie”

Funkcjonariusze drogówki w środę (19 października) zauważyli w miejscowości Małochwiej Duży, auto osobowe, które nie zatrzymało się przed przejazdem kolejowym. Zatrzymany do kontroli 35-letni kierowca tłumaczył się tym, że nie zauważył znaku.

Sprawdzając dane mężczyzny, policjanci ustalili, że nie jest to jego jedyne przewinienie. 35-latek posiada 7 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów.

– Za niezastosowanie się do znaku „STOP” 35-latek został ukarany mandatem karny wysokości 300 złotych, ponadto do jego konta dopisanych zostało 8 punktów karnych. Wkrótce usłyszy również zarzut dotyczący niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności – informuje starszy sierżant Anna Chuszcza z krasnostawskiej komendy.