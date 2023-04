Jak zrobić idealne jajka faszerowane

Składniki: na ciasto: mąka pszenna 0,5 kg, masło 0,150 g, jajko 2 sztuki, śmietanka 31% 100 ml, sól. Polędwiczka wieprzowa 0,5 kg, filet z kurczaka 0,5 kg, udziec cielęcy 0,5 kg, sól, pieprz, czosnek. Rosół lub wywar warzywny 1 litr, żelatyna 50 g, tymianek, rozmaryn, czosnek

Wykonanie: zagnieść ciasto z podanych składników i wstawić do lodówki na minimum 2 godziny. Mięsa pokroić w paseczki, doprawić, smażyć na smalcu. Mięso nie może być za bardzo wysmażone, musi pozostać soczyste. Blaszkę keksową wyłożyć rękawem do pieczenia w taki sposób, żeby rękaw wystawał ponad rant około 3 do 4 cm. Ciasto wyjąć z lodówki, odczekać kilka minut i rozwałkować do grubości trochę ponad 0,5 cm. Blaszkę wyłożyć ciastem w taki sposób, żeby ciasto wystawało z blaszki podobnie jak rękaw. Formę wypełnić mięsem lekko ugniatając do poziomu rantu, odciąć nadmiar ciasta zostawiając centymetrowy zapas. Pozostałe ciasto zagnieść jeszcze raz i rozwałkować. Płatem ciasta przykryć pasztet w blaszce i za pomocą wałka przesuwając po rancie odciąć nadmiar ciasta. W pasztecie wyciąć dwa 1 cm otwory, posmarować rozkłóconym jajem i piec w temperaturze 165 stopni Celsjusza przez około 1 h 15 minut do uzyskania złotej skórki. Żelatynę rozpuścić w rosole z dodatkiem ziół. Pasztet wychłodzić minimum 5 h i zalać gorącą galaretką ziołową w taki sposób, żeby galaretka wypłynęła z otworów na górze. Pasztet musi się schłodzić przez minimum 8 h.