Pomarańczowa, zdrowa i pyszna – czyli dynia na słodko i słono

Oprócz tego, że dynia jest smaczna, to ma także wiele właściwości zdrowotnych i jest dietetyczna – zaledwie 27 kcal w 100 g, a dodatkowo jest źródłem błonnika, beta-karotenu, potasu i kwasu foliowego.

Dynia jest o tyle wdzięcznym produktem, że w kuchni wykorzystujemy ją w całości. Z miąższu możemy zrobić rozgrzewającą zupę krem, konfiturę lub koktajl, podprażone pestki są doskonałą przekąską do pochrapania, oraz źródłem oleju, który może posłużyć za dressing do sałatki.

W najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem” pod nóż wzięliśmy właśnie dynię. Kucharz i restaurator Jerzy Wójcik przygotował dla nas dwa proste przepisy, w których możemy dynie wykorzystać na słodko oraz na słono.

Z dyni piżmowej przygotujemy na słodko koperty z ciasta francuskiego z konfiturą i suszonymi owocami. Do tego przepisu potrzebne nam będzie:

Ciasto francuskie

Dynia piżmowa

Cynamon

Miód

Konfitura/dżem z ulubionych owoców

Żurawina lub inne owoce suszone

Jajko

Przygotowanie:

Dynię kroimy w plastry na grubość około 2 cm i obieramy ze skórki. Na środku wycinamy kółko w które wsadzimy owoce. Z ciasta francuskiego wycinamy kwadraty większe od naszych plastrów dyni. Nacinamy rogi, które później będziemy sklejać. Na środku wykładamy ulubioną konfiturę, na to plaster dyni, a w wycięty okrąg wsypujemy owoce. Polewamy odrobiną miodu i posypujemy cynamonem. Sklejamy rogi ciasta i smarujemy rozkłóconym jajkiem, by w trakcie pieczenia ciasto się zarumieniło. Wkładamy do nagrzanego do 180 stopni pieca i pieczemy około 20 minut.

Dynie w wydaniu wytrawnym możemy wykorzystać np. do sałatki. Do zrobienia tego przepisu potrzebujemy:

Dynię Hokkaido

Mix sałat

Ser, np. gorgonzola

Kiełki

Czerwona cebula

Granat

Pomidorki koktajlowe

Do dressingu:

Olej

Miód

Sok z limonki

Przygotowanie: Dynie wydrążamy z gniazd nasiennych. Kroimy na około dwucentymetrowe plastry i układamy na papierze do pieczenia. Polewamy oliwą i posypujemy ziołami. Do tego w ósemki kroimy czerwoną cebulę. Wkładamy do piekarnika i pieczemy do miękkości. Później warzywa studzimy i przygotowujemy sałatkę. Na talerz wykładamy mix sałat, kroimy pomidorki koktajlowe, pestki granata, przestudzoną pieczoną cebulkę oraz pokrojony w kostkę ser. Dynię obieramy ze skórki i dodajemy do sałatki. W szklance mieszamy łyżkę miodu, sok z połowy limonki oraz olej ziołowy. Polewamy sałatkę, wykańczamy ulubionymi kiełkami i pestkami dyni.

