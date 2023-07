Sezon na grilla. Bakłażan czy kaszanka?

No właśnie, czy Belgowie grillują?

– Może nie tak często, jak Polacy, ale tak. Najwięcej kurczaka, od filetów po udka i skrzydełka. Zamiast karkówki wolą grillować schabowe z kostką, robią także szaszłyki z mielonego mięsa. Do mięs podaje się w Belgii co najmniej trzy rodzaje sosów: prowansalski, pikantny sos na słodko i sos serowy – mówi Jean Bos. W swoim polskim domu z dużym ogrodem grilluje często. – Zestaw startowy po polsku to kiełbasa i kaszanka dla naszych polskich przyjaciół. Ponieważ moją drugą po kuchni pasją jest wędkowanie, zawsze staram się podać jakąś dobrą rybkę z grilla.

Jak przyrządzić dobrą rybę z grilla?

– Podam na przykładzie pstrąga, którego łatwo kupić. Ponieważ pstrąg to mała ryba, kroję umyte pstrągi na pół, nacieram solą z pieprzem, kładę na folię, dodaję świeży rozmaryn i tymianek, skrapiam sokiem z cytryny. Do środka rybek wkładam po kawałku masła i smalcu. Taki mój patent. Obkładam ryby cebulą, czosnkiem, małymi, słodkimi papryczkami, zawijam folię w małe pakuneczki i grilluję kilkanaście minut. Do pstrąga polecam kartofle z grilla – dodaje Jean Bos.

Jak je zrobić? – Ziemniaki najpierw trzeba obgotować, kiedy będą na wpół miękkie, zawijam je w folię razem z masłem, smalcem, cebulą, czosnkiem, solą, pieprzem i koperkiem, zakręcam folię od góry i takie sakiewki kładę na grilla. Po 20 minutach są gotowe. Ale to jeszcze nie koniec. Proponuję zrobić owocowe szaszłyki z grilla: na szpadki nadziewam po kawałku melona, ananasa, arbuza, przekładając plastrem cebuli i truskawką. I smaruję specjalną „przyprawą”. To sok z cytrusów yuzu, który szefowie kuchni stosują do grillowanych ryb czy na przykład deserów (do kupienia w sklepach kuchniami świata – przyp. aut. ). Podaję na deser – mówi Jean Bos.

A my podajemy kilka sprawdzonych przepisów na dania z grilla. Zaczynamy od kaszanki i karkówki.

Kaszanka z grilla z majerankiem

Składniki: 6 kaszanek, 4 cebule, 4 ząbki czosnku, 4 łyżki oliwy, po 1 łyżeczka majeranku, 6 plastrów paprykowej słoniny, sól i pieprz.

Wykonanie: wymieszać oliwę z przyprawami. Pokroić cebulę w piórka, czosnek posiekać. Kaszanki posmarować marynatą. Ułożyć na folii. Obłożyć cebulą, czosnkiem i plastrami słoniny. Zawinąć folię, pakunek ułożyć na tacce, grillować pół godziny.

Karkówka z grilla z tymiankiem

Składniki: 1 kg karkówki, szklanka czerwonego wina, sól, pieprz, 3 łyżki miodu. Na marynatę: 2 cebule, kilka ząbków czosnku, świeży tymianek, sól, pieprz, olej.

Wykonanie: karkówkę pokroić na grube plastry. Wymieszać składniki marynaty, natrzeć mięso, zostawić na noc w lodówce. Wyjąć z marynaty, osuszyć, posmarować miodem, opiec na grillu. Przełożyć plastry na folię, skropić winem, doprawić solą z pieprzem, zawinąć w pakunki. Piec na grillu przez 30 minut.

Kiełbasa z grilla z węgierską pastą paprykową

Składniki: 1 kg dobrej kiełbasy zwyczajnej, szklanka jasnego piwa, 4 ząbki czosnku, łyżeczka majeranku, łyżeczka węgierskiej pasty paprykowej, świeżo zmielony pieprz.

Wykonanie: kiełbasę podzielić na porcje, ponacinać. Do miski wlać piwo, wymieszać z posiekanym czosnkiem i przyprawami. Włożyć kiełbaski, odstawić na 3 godziny. Wyjąć, osączyć z marynaty, piec na grillu, aż będą rumiane. Podawać z musztardą sarepską i chrzanem.

Stek z grilla po meksykańsku

Składniki: 50 dag polędwicy wołowej, 1 cebula pokrojona w kostkę, 3 ząbki czosnku drobno posiekane, szklanka bulionu drobiowego, 2/3 szklanki pomidorów z puszki, puszka fasoli czerwonej, liść laurowy, łyżeczka soli, łyżeczka mielonego pieprzu.

Wykonanie: w rondlu rozgrzać olej, dodać cebulę i czosnek, zeszklić. Dodać bulion i wypłukaną fasolę, pomidory, liść laurowy, podgrzewać, przyprawić. Polędwicę umyć, osuszyć, pokroić w plastry o grubości około 2, 5 cm. Każdy lekko rozbić dłonią, posmarować olejem i grillować przez 4 minuty, przyprawić. Na talerz nałożyć fasolę, a na niej pokrojone w skośne pasy grillowany stek.

Żeberka z grilla

Składniki: 1 kg chudych żeberek wieprzowych ,sól i świeżo zmielony pieprz Marynata: 2 ząbki czosnku, łyżka cukru pudru, 4 łyżki sosu sojowego, łyżka keczupu, 2 łyżki oleju, łyżeczka utartego imbiru szczypta goździków, kieliszek żubrówki.

Wykonanie: na dzień przed grillowaniem przygotować marynatę. Żeberka poporcjować, posolić, doprawić pieprzem, wymieszać marynatą, odstawić na noc do lodówki. Następnego dnia zawijać żeberka w folię i upiec na grillu. Kiedy będą miękkie, rozwinąć folię, by mięso złapało zapach dymu.

Jakie warzywa na grilla?

Bakłażan z grilla może być samodzielnym, pysznym daniem. Małe bakłażany przekroić na pół, posypać solą, odstawić, wypłukać, osuszyć, posmarować oliwą, posypać ziołami, piec na grillu 15 minut. Można je posypać sezamem i skropić sosem sojowym. Albo położyć na bakłażany masło czosnkowe. Znajomi, którzy rozsmakowali się w bakłażanie z grilla, wolą go od kaszanki.

Cebula jest bardzo smacznym dodatkiem do mięs. Należy posmarować cebule oliwą, doprawić solą i pieprzem, zawinąć w folię i piec 10 minut. Cukinia to najszybsze warzywo z grilla. Wystarczy ją pokroić w plastry, doprawić, skropić olejem, po kilku minutach gotowe. Bardzo smaczna jest czerwona papryka z grilla. Papryki trzeba przekroić na pół, wyciąć środki, skropić oliwą, grillować kilkanaście minut po obu stronach. Wielkim przysmakiem są młode marchewki. Po posmarowaniu oliwą i doprawieniu grillujemy je 15 minut. Małe pieczarki grillują się same, wystarczy tylko posolić. Duże pieczarki portobello można przed położeniem na ruszt nafaszerować tartym serem żółtym.

Szaszłyki z warzyw

Składniki: po 1 czerwonej, zielonej i żółtej papryce, 2 cukinie, 25 dag małych pieczarek, 4 cebule, 2 boczniaki, oliwa, ulubione zioła, sól, pieprz,

Wykonanie: umytą cukinię pokroić w centymetrowe kawałki. Cebule pokroić w ćwiartki, papryki w kwadratowe kawałki. Z pieczarek usunąć nóżki. Boczniaki obgotować i pokroić na kawałki.

Do dużej miski wlać oliwę, wsypać ulubione przyprawy i dokładnie wymieszać wszystkie składniki grilla. Niech poleżą w lodówce pól godziny. Metalowe szpadki natrzeć oliwą i czosnkiem (zawsze warto to robić) i kolejno nakładać warzywa. Grillować 20 minut. Obracać i skrapiać ziołową oliwą. Podawać z sosem czosnkowym.

Ziemniaki faszerowane pieczarkami

Składniki: 6-8 dużych ziemniaków (po 1 na osobę), 50 dag pieczarek (najlepsze brązowe), 2 cebule, 1 łyżka masła, sól, pieprz.

Wykonanie: ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać, wydrążyć środek. Ugotowane i pokrojone pieczarki wymieszać razem z posiekaną i przyrumienioną na maśle cebulą, dodać rozgniecione środki ziemniaków, posolić, doprawić pieprzem. Farsz nakładać do ziemniaków, ziemniaki zawijać w folię, piec około 30 minut.

Na deser camembert z grilla

To moje ulubione danie z grilla. W sklepach można kupić okrągłe lub trójkątne serki w różnych smakach. Od klasycznych, przez camembert z pieprzem po camemberty ziołowe. Serki wyciągamy z opakowania, smarujemy oliwą, kto lubi może natrzeć serki przekrojonym ząbkiem czosnku albo delikatnie posypać pieprzem.

Serki w całości wykładamy na grill i opiekamy, aż na skórce pojawią się ślady rusztu. Jeszcze chwilę trzymamy je z boku rusztu, następnie podajemy z żurawiną lub polane syropem malinowym. W podobny sposób możemy postąpić z góralskimi oscypkami. Do grillowanych serków możemy na talerz dołożyć sezonowe owoce. Coś pysznego.