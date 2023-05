Anakonda przepłynęła Wieprz. Zobacz zdjęcie z wojskowych manewrów w powiecie łęczyńskim

Praca w Niemczech – opiekunka osób starszych: gdzie szukać zatrudnienia?

Według danych każdego roku nawet dwieście tysięcy osób wyjeżdża z Polski do Niemiec, by w kraju naszych zachodnich sąsiadów opiekować się seniorami. Trudno się temu dziwić, bo opiekunka w Niemczech może liczyć na znacznie atrakcyjniejsze zarobki niż w Polsce, a co więcej – może podszkolić język niemiecki i zdobyć nowe doświadczenie zawodowe. Powstaje jednak pytanie: gdzie szukać zatrudnienia jako opiekunka osób starszych w Niemczech?