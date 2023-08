Bez uprawnień i badań technicznych, ale po alkoholu i ze „skierowaniem” do więzienia. Kumulacja 42-latka

W niedzielę wieczorem, nad jeziorem Grabniak, patrol z Urszulina zatrzymał do kontroli drogowej BMW. Za kierownicą siedział 42-latek z Lublina. Policjanci wyczuli od kierowcy woń alkoholu. Alkomat wykazał ponad promil alkoholu w organizmie. Okazało się również, że BMW nie ma ważnych badań technicznych, wobec czego policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny. Okazało się również, że 42-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania i był poszukiwany do odbycia kary 206 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił za kratki i za swoje występki odpowie przed sądem.