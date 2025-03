Bogdanka zostanie spółką Skarbu Państwa? Ministerstwo odpowiada

W Ministerstwie Aktywów Państwowych nie są prowadzone prace w takim zakresie – poinformował w poniedziałek departament komunikacji MAP w odpowiedzi na pytanie PAP, czy koncepcja Bogdanki jako spółki Skarbu Państwa jest brana pod uwagę.

Jak dodano, większościowym akcjonariuszem spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest Enea S.A., a celem każdego akcjonariusza – a szczególnie akcjonariuszy większościowych – jest zwiększenie rentowności grupy. „Tak też jest w przypadku Enei S.A. – gdzie celem Spółki jest budowanie wartości Grupy ENEA, czyli poszczególnych spółek, a podejmowane przez nią działania służą osiągnięciu tego celu” – czytamy w komunikacie. „Niezależnie od tego należy podkreślić, że Grupa ENEA przykłada ogromną wagę do kwestii stabilności zatrudnienia i praw pracowniczych w swoich spółkach zależnych”.

Powrotu do koncepcji przekształcenia kopalni Bogdanka w spółkę Skarbu Państwa domagają się politycy PiS i związkowcy. Ich zdaniem Bogdance obecnie grozi likwidacja, a to zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski i oznacza zwolnienia, a tym samym: wzrost bezrobocia w regionie.

Poseł PiS Michał Moskal w ubiegłym tygodniu na konferencji w Bogdance przypomniał, że uchwałę w sprawie przekształcenia Bogdanki w samodzielną spółkę Skarbu Państwa poprzedni rząd podjął w czerwcu 2023 roku. Jednocześnie Bogdanka przyjęła wtedy strategię, która zakładała, że kopalnia będzie koncernem multisurowcowym, czyli w różnych miejscach Polski miała wydobywać inne surowce niż węgiel.

Według Moskala to był dobry plan, ale został zarzucony przez nowy rząd w 2024 roku, a strategia Bogdanki: odwołana przez nowe władze koncernu. „Oczekujemy, że będzie powrót do stołu i będzie poważna o tym rozmowa, by Bogdanka mogła być samodzielną spółką Skarbu Państwa” – mówił Moskal.

Przewodniczący Związku Zawodowego Kadra w Bogdance Artur Brzozowski przypomniał, że związkowcy jako przedstawiciele załogi wnioskowali do przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych o rozpoczęcie procedury przekształcenia Bogdanki w spółkę Skarbu Państwa, a tym samym „wyjęcia” jej z grupy kapitałowej Enea, z zachowaniem statusu spółki giełdowej.

– Zagrożenia dla Bogdanki to oprócz Zielonego Ładu także działania grupy kapitałowej Enea, która realizuje własne cele i może je realizować kosztem Bogdanki, to znaczy poprzez zmniejszanie produkcji wydobycia węgla i spadek liczebności załogi – tłumaczył Artur Brzozowski.

Na konferencji podano, że kopalnia zatrudnia obecnie 5,2 tys. osób, a według informacji związkowców Enea do 2035 roku planuje zwolnić tu ponad 4 tys. osób. Związkowcy podkreślali, że Bogdanka jest najbardziej dochodową kopalnią, produkuje najtańszy w wydobyciu węgiel, a jej potencjał wydobywczy to nawet 10 mln ton węgla rocznie. Ponadto, to jeden z najważniejszych i największych zakładów pracy na Lubelszczyźnie.

W styczniu czterej związkowcy z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” prowadzili protest głodowy przeciwko podporządkowaniu kopalni Enei i jej likwidacji. 11 lutego doszło do rozmów związkowców z udziałem m.in. samorządowców i przedstawicieli kopalni oraz ministerstw aktywów państwowych, klimatu i środowiska oraz przemysłu. Więcej o preteście: