Przed tym powiatem pracowity rok. Drogowe inwestycje idą na rekord

Podczas grudniowej sesji radni powiatu łęczyńskiego przyjęli uchwałę budżetową na nowy rok. Zgodnie z tym dokumentem dochody powiatu wzrosną rok do roku ze 136 do 148,3 mln zł w roku 2024, a wydatki ze 143 do ponad 160 mln zł. Niemal połowa tej sumy, 79,5 mln zł, przeznaczona zostanie na inwestycje. Zaplanowany deficyt przekroczy 12 mln zł, a jego pokrycie będzie wiązało się z koniecznością zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych.

W rozpoczynającym się roku na kilku powiatowych drogach pojawią się ekipy wyspecjalizowane w naprawach i remontach. Przebudowa czeka fragmenty takich dróg jak Kijany-Zezulin (11,7 mln zł), Kajetanówka-Zalesie (10,6 mln zł), Puchaczów-Kajetanówka (11,2 mln zł), Garbatka-Kopina (5,1 mln zł), Cyców-Bekiesza (2,1 mln zł), a także odcinek w Stręczynie (5,7 mln zł). Ponadto nieco poprawi się infrastruktura piesza i rowerowa, szczególnie w Starej Wsi, Białce i Białce Kolonii.

Wśród pozostałych zadań, pieniądze znalazły się także na ocieplenie powiatowych szkół (7,4 mln zł), odtworzenie dworca kolejowego w Jaszczowie oraz renowacja jego otoczenia (3,4 mln zł), powstanie Centrum Działań Społecznych w Witanowie (5,3 mln zł), hali sportowej dla ZS im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej (5 mln zł) oraz Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Łęcznej (6,8 mln zł). Na liście tańszych zadań znajdziemy natomiast plac zabaw Łęcznej (205 tys. zł), czy tężnię solankową w tym samym mieście (30 tys. zł).