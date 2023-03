Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tym razem pojezierze

Idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej narodziła się w trakcie spotkań Męskiej Strony Rzeczywistości, a jej twórcą jest ks. Jacek „Wiosna” Stryczek.

– Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu nocą wybranej trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami. EDK ma charakter indywidualny, podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie na własne siły – przypominają organizatorzy i dodają: – Podczas EDK nikt nie będzie pytał Cię o intencje, z jaką wyruszasz. Czy chcesz sprawdzić swoje siły, bo uważasz się za zdrowego, wysportowanego człowieka? A może chcesz zrozumieć sens cierpienia, poczuć je na własnej skórze. Może cisza pozwoli Ci odpowiedzieć na ważne pytanie o samotność, cel życia, wartości, rodzinę... Sam wyznaczasz sobie, po co z nami wyruszasz.

Przed wyruszeniem w drogę należy się dobrze się do niej przygotować. Warto zabrać ze sobą ciepłe ubranie, 2 pary skarpet na zmianę, oświetlenie, najlepiej tzw. czołówkę z żarówkami typu LED i tradycyjną latarkę oraz zapasowe baterie, przenośną ładowarkę do telefonu, prowiant na drogę a także elementy odblaskowe

EDK wyruszy z Łęcznej w piątek 31 marca. Rozpocznie się ona o godz. 18.00. mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej lub w przypadku trasy różowej o godzinie 17 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rogoźnie. W sumie przygotowano 9 tras.

Trasa czerwona św. Faustyny zacznie i zakończy się w Łęcznej, a prowadzić będzie m.in. przez Kolonię Krzesimów, Kijany i Karolin. Do przejścia będę w sumie 43 kilometry. Trasa czarna św. Marii Magdaleny także rozpocznie i skończy się w Łęcznej ale będzie miała tylko 40 km. Z kolei trasa żółta św. Wawrzyńca poprowadzi przez Dratów, Rogoźno i Witaniów do Łęcznej i będzie miała 42 kilometry. Trasa biała św. Jana Pawła II poprowadzi do Lublina. Będą też dwie brązowe trasy "patriotyczne" św. Brata Alberta (45 i 42 km). Pierwsza zakończy się w Rogoźnie, a druga w Łęcznej. Kilka miejsc na ich trasie poświęconych będzie pamięci o przodkach, Najdłuższa, bo aż 64-kilometrowa będzie trasa niebieska Matki Bożej Kębelskiej do Wąwolnicy. Niewiele mniej, bo 62 km będą miały do przejścia osoby, które wybiorą trasę złotą do Chełma.

– Złota trasa jest najbardziej skomplikowaną trasą ze wszystkich dostępnych w naszym rejonie. Z tego względu zalecamy nie pokonywać jej samotnie, korzystanie z aplikacji EDK na smartfony z wgranym śladem trasy, oraz proponujemy przed wybraniem się na trasę skontaktować się z organizatorem pod nr. tel. 608 447 379, aby mógł przekazać informacje o newralgicznych punktach trasy – podkreślają organizatorzy.

Trasa różowa św. Floriana prowadzić będzie z Rogoźno do Rogoźna. To 41 km.