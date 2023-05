Kopał i wyzywał policjantów. Potem chciał płacić żeby go puścili

Policjanci pojechali do jednego z domów na terenie powiatu łęczyńskiego w ubiegłym tygodniu. W zgłoszeniu mieli informacje o agresywnym mężczyźnie.

– Podczas interwencji nietrzeźwy 37-latek był agresywny i wyzywał swoich rodziców. Funkcjonariusze próbowali go uspokoić ale nie reagował na polecenia. Swoją agresję skierował w ich kierunku. Wielokrotnie znieważył mundurowych słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Interweniujących funkcjonariuszy próbował kopać i uderzać zmuszając ich do zaniechania czynności służbowych. Natychmiast został obezwładniony i zatrzymany – informuje starszy aspirant Magdalena Krasna.

Wtedy przyjął inną taktykę. Zaoferował policjantom 10 tysięcy złotych łapówki w zamian za to, że puszą go wolno.

– Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut obietnicy udzielenia korzyści majątkowej oraz znieważenia funkcjonariuszy i stosowania przemocy celem zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej. Czynów tych dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary za podobne przestępstwa, czyli działając w warunkach recydywy. Tym samym naraził się na surowszą karę – dodaje Krasna.