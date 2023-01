Łęczna i budżet na 2023. Drogi, przedszkole i budowa górki saneczkowej

Radni miejscy jednogłośnie, choć po dyskusji, przegłosowali budżet na 2023 roku. – Przed nami trudny rok, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Musimy zmierzyć się z drastycznym wzrostem opłat stałych, przy jednoczesnym zmniejszeniem dochodów gminy o prawie 4 mln zł. Może to skutkować koniecznością wprowadzenia ograniczeń w bieżącym utrzymaniu dróg, utrzymaniu czystości i terenów zielonych – mówi Leszek Włodarski burmistrz Łęcznej.

– Poparliśmy budżet wyłącznie dlatego, że znalazły się w nim kluczowe dla gminy inwestycje. Te inwestycje nie byłyby możliwe bez rządowego dofinansowania. Pomimo otrzymania ogromnych środków od rządu, burmistrz nawet na sesji budżetowej politykował i atakował polski rząd. Czysta hipokryzja – komentuje dr Mariusz Fijałkowski, lider opozycji w Radzie Miasta Łęcznej.

Budżet gminy Łęczna na przyszły rok wyniesie 115,01 mln złotych. Dochody osiągną pułap 100,46 mln. Deficyt założono na poziomie 14,56 mln złotych. Jak zwykle najwięcej pieniędzy, bo aż 65,4 mln. zł, roku pochłonie oświata.

– Pomimo tych mało optymistycznych prognoz, będzie to rekordowy rok, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. W 2023 roku zamierzamy na te zadania przeznaczyć prawie 26 mln zł – dodaje burmistrz.

Wśród zadań inwestycyjnych największe wydatki zaplanowano na infrastrukturę oświatową. Na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej przeznaczono 8 mln zł, budowę przedszkola: 7 mln zł, przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 na żłobek publiczny: 500 tys. zł.

Strażacy dostaną 400 tys. zł na nowy średni lub ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy.

Wśród inwestycji drogowych 3,9 miliona złotych założono na modernizację i budowę 16 dróg na terenie Łęcznej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Na liście są m.in. drogi na os. Samsonowicza, Niepodległości, Słoneczne, Stare Miasto. 720 tys. złotych przeznaczono na modernizację ulicy Gwarków w Łęcznej.

Sporo też będzie się działo na drogach wiejskich. Na przebudowę drogi gminnej w Podzamczu i Witaniowie przeznaczono 1,5 mln zł, 560 tys. zł trafi na modernizację drogi w miejscowości Trębaczów, a 1,2 mln zł na drogę w Starej Wsi i w Starej Wsi Kolonia.

– Burmistrz chwali się też dużą liczbą inwestycji w 2023 roku, a przecież to są również inwestycje, których nie zrealizował w 2022. Dodatkowo ratusz zaplanował zaciągnięcie dużego kredytu. Wydatki bieżące wciąż rosną, a burmistrz nie kwapi się do oszczędzania. Nie wykorzystał szansy, by zaoszczędzić blisko 500 tys. zł po likwidacji straży miejskiej. Kończą się także działki miejskie, które można sprzedać. Pomimo tego burmistrz chciał zamontować fotowoltaikę na dachu ratusza oraz klimatyzację w budynku za pół miliona zł – komentuje Mariusz Fijałkowski.