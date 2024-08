Ludwin palce lizać! Gminne święto ze smakiem i kulturą

– Możemy pochwalić się piękną przyrodą, miejscami do wypoczynku, charakteryzujemy się jako gmina turystyczna, ale nasi mieszkańcy od wielu lat mają zamiłowanie do kulinariów – mówił podczas otwarcia siódmej edycji „Przystani Smaku i Kultury” wójt Andrzej Chabros i zaczął wymieniać produkty tradycyjne wytwarzane w gminie: - Domowy makaron jajeczny z Ludwina znany jest w całym kraju, a chleb ludwiński i chleb ludwiński żytni w całym województwie. Wędliny u Jana, trunek z mniszka lekarskiego i inne sięgają swoją tradycją i historią do najstarszych korzeni tej ziemi, tworzone są na podstawie starych receptur naszych przodków, babć i prababć.