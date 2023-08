Nie ustają poszukiwania mężczyzny, który wskoczył do rzeki

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 23 w Łańcuchowie w gminie Milejów. To właśnie wtedy jeden z mężczyzn, który przebywał nad rzeką Wieprz zadzwonił na numer alarmowy z informacją, że jego znajomy właśnie wskoczył do wody i nie wypływa. Po tym zgłoszeniu na miejsce przybyły służby ratownicze, ale znaleźć 32-latka im się nie udało.

Akcję poszukiwawczą służby wznowiły w środę, a następnie powtórzyły ją w czwartek. - Działania prowadzimy od rana. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i nurkowie. W działaniach wykorzystujemy drona oraz łodzie wyposażone w sonary i echosondy - informuje aspirant szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.