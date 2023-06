Słońce na etacie w kopalni. Bogdanka wkrótce uruchomi farmę fotowoltaiczną

Na działce o powierzchni 5,66 ha zainstalowano już 5552 paneli fotowoltaicznych. Nowa farma będzie posiadać moc 3 MWp. Tak moc przyczyni się do ograniczenia emisji o około 3000 ton dwutlenku węgla w ciągu roku. Sama farma zajmuje powierzchnię równą dziewięciu boiskom piłkarskim. Znaczną część tego terenu, tj. ok. 77 proc., stanowi naturalna zieleń (tzw. powierzchnia biologicznie czynna).

To pierwsza farma fotowoltaiczna spółki LW Bogdanka. Zlokalizowana jest ona na terenach przemysłowych, w bezpośredniej bliskości zakładu górniczego w Bogdance i torów kolejowych, od strony Puchaczowa.

– Budowa farmy to dowód na to, że już na poważnie wdrażamy w życie zapisy naszej nowej strategii, która zakłada inwestycje Bogdanki w OZE. Przypomnę, że docelowo nasza spółka chce mieć około 500 MW mocy ze źródeł odnawialnych. To zatem nasz pierwszy krok w kierunku transformacji spółki i w kierunku zielonej energii – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Szczytowa moc farmy jest porównywalna do zapotrzebowania na prąd wszystkich budynków naziemnych kopalni w dni, kiedy nie są prowadzone prace dołowe. Projektowanie oraz budowa farmy zajęły 16 miesięcy. Inwestycja kosztować będzie blisko 11,5 mln zł.

– Na naszej pierwszej farmie zastosowaliśmy wysokowydajne, dwustronne panele monokrystaliczne z warstwą PERC. Panele posiadają 12-letnią gwarancję produktową oraz 30-letnią liniową gwarancję mocy. Będziemy na bieżąco, szczegółowo analizować wszystkie parametry instalacji, ponieważ planujemy docelowo rozbudować tę farmę aż do uzyskania mocy 30 MWp – mówi Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka. Pierwszy prąd z farmy popłynie na początku sierpnia.