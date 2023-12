Policjanci użyli siły. Dostali za to podziękowania

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

- Dziękujemy za miłe słowa skierowane do naszych kolegów. Stanowią one jeszcze większa motywację do codziennej służby – piszą policjanci z Łęcznej. Funkcjonariusze z tamtejszej komendy otrzymali podziękowania od mieszkanki, której pomogli wyjechać autem ze śnieżnej zaspy.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować