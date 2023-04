Poparzone dzieci z Ukrainy wrócą do zdrowia w Łęcznej. Dzięki lekarzom z Polski i USA

Policja przestrzega: sextorion i sexting – nowe, agresywne przestępstwa w sieci

Twoje filmy są obecnie na jednej z witryn do udostępniania wideo, na razie w trybie prywatnym. Po prostu umieściłem to w końcu abyś wiedział co jestem w stanie zrobić. Więc zachowaj spokój i rób co ci każe – takiej treści wiadomości otrzymywał od szantażysty 24-latek spod Świdnika, który padł ofiarą sextorionu