W Łęcznej nowy mural oczyszcza, zdobi i przypomina

W zielono-czarnych barwach artyści z firmy Lublov wyrysowali manifest strategii kopalni.

– W tym muralu centralną postacią jest górnik. Mamy tu zarówno nawiązania do przeszłości, lokalność Łęcznej oraz kierunki rozwoju w przyszłości, czyli zieloną energię – powiedziała Ewa Podlodowska, projektantka muralu. W pewnym sensie mural jest hołdem dla 41 lat wydobycia węgla w Bogdance. Ten surowiec energetyczny na stałe zdefiniował Łęczną.

– Cieszę się, że mural nawiązuje do przyszłości Bogdanki, do zielonej energii. Wyrazem tego jest fakt, że farba użyta do malowania ma właściwości antysmogowe. Ten mural jest równoważnikiem dla 240 drzew w naturze, w kontekście oczyszczania powietrza ze smogu – powiedział nam Kasjan Wyligała, prezes LW Bogdanka. Farby fotokatalityczne użyte do namalowania tego muralu za sprawa dwutlenku tytanu neutralizują zanieczyszczenia, toksyny i drobnoustroje.

To kolejny projekt proekologiczny kopalni; po farmie fotowoltaicznej i miękkich działaniach z zakresu ochrony poleskiej przyrody.

Mural o powierzchni 224 mkw sfinansowała w całości kopalnia w Bogdance. Wyłożyła na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mural powstał na wschodniej ścianie nowego budynku bursy szkolnej w Łęcznej przy ul. Jana Pawła 89.

Prezes Kasjan Wyligała zapowiedział, że w Lublinie także powstanie mural o właściwościach antysmogowych sfinansowany przez Bogdankę.