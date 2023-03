W Łęcznej powstanie przedszkole dla 125 dzieci. Tak będzie wyglądać

Dzięki pozyskaniu ponad 10 mln zł dotacji z „Polskiego Ładu", miasto Łęczna zbuduje nowe przedszkole pomiędzy ul. Wierzbową i miasteczkiem rowerowym. Parterowy, podpiwniczony budynek z zapleczem kuchennym będzie liczył 1,4 tys. mkw powierzchni użytkowej. Wewnątrz znajdzie się: kuchnia, sale zajęć, łazienki, szatnia, sala sensoryczna, pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej, biuro, sala wielofunkcyjna oraz gabinety logopedy, psychologa i zajęć indywidualnych.

Zgodnie w wytycznymi, w salach dla dzieci znajdą się m.in. projektory multimedialne i ekrany projekcyjne rozwijane automatycznie. Sprzęt ma zapewniać rozdzielczość obrazu w wysokości co najmniej HD. Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany (nowa zieleń) i oświetlony lampami led, a jego część zostanie przeznaczona na plac zabaw z huśtawkami, bujakami, piaskownicą oraz ławkami i koszami na śmieci. Przy drodze dojazdowej do obiektu zbudowane zostaną miejsca postojowe. W pięciooddziałowym przedszkolu miejsce znajdzie 125 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Obecnie trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę. Jego zadaniem będzie przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola wraz z jego otoczeniem. Oferty od zainteresowanych kontraktem przedsiębiorstw łęczyńscy urzędnicy otworzą 12 kwietnia. Na otwarcie przedszkola na os. Bobrowniki mieszkańcy Łęcznej zaczekają do połowy 2025 roku.