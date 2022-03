Nowe połączenie Ryanair z Lublina. Kiedy start?

Chełmianka w sobotę zagra z Wólczanką, czyli na początek czerwona latarnia

Można powiedzieć, że to była nudna zima w Chełmie. Jeżeli chodzi o kadrę drużyny trenera Tomasza Złomańczuka, to niewiele się zmieniło. Wiosnę jego podopieczni rozpoczną od wyjazdu do ostatniej drużyny w tabeli, czyli Wólczanki Wólka Pełkińska. Spotkanie zaplanowano na sobotę (godz. 13).