Rodzice nie chcą szczepić dzieci. To już jest poniżej granicy bezpieczeństwa

Z roku na rok jest coraz gorzej. O ile w 2016 roku np. przeciwko odrze, śwince i różyczce w pow. zamojskim zaszczepionych było ponad 99 procent dzieci, to w minionym już tylko ok. 86 proc. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda z poliomyelits powodującym chorobę Heinego Medina. Tu ten wskaźnik to ledwie 84,9 proc.