Coraz bliżej do ekspresówki z Kocka do Lubartowa

Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane nieruchomości.

Co w ramach inwestycji S19 Kock-Lubartów?

W ramach tej inwestycji powstanie odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ. Droga będzie przebiegać w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19.

Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi

S19 w woj. lubelskim

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z sześciu odcinków S19 w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km.

Dla pięciu z nich do Wojewody Lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji ZRID, dla jednego trwają prace projektowe: gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski, podpisana umowa na realizację, złożony wniosek o ZRID, Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski, podpisana umowa na realizację, złożony wniosek o ZRID, Radzyń Podlaski - Kock, podpisana umowa na realizację, opracowany projekt budowlany, obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni), podpisana umowa na realizację, złożony wniosek o ZRID, Kock - Lubartów, podpisana umowa na realizację, złożony wniosek o ZRID, Lubartów - Lublin, podpisana umowa na realizację, złożony wniosek o ZRID.