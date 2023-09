Czekają na "Olimpię". Lubartów i Serniki dostaną miliony

Resort sportu rozstrzygnął drugi nabór do programu wsparcia budowy przyszkolnych hal sportowych w całym kraju. Jego nazwa nawiązuje do stulecia występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Pieniądze z budżetu centralnego na budowę boisk oraz hal z lekkim zadaszeniem otrzyma 107 wnioskodawców. Dwóch z nich to gminy z powiatu lubartowskiego - miasto Lubartów oraz pobliska gmina Serniki.

Stolica powiatu może liczyć 2,8 mln zł wsparcia, czyli maksymalną dotację przewidzianą w regulaminie. Środki te mają wystarczyć na pokrycie do 70 proc. kosztów zadania. Lubartów do programu zgłosił pomysł budowy zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy istniejącej sali gimnastycznej II LO im. Piotra Firleja przy ul. Lubelskiej.

Jak mówią lubartowscy urzędnicy, wewnątrz obiektu znajdzie się m.in. mobilna strzelnica laserowa, bramki, słupki, siatki, wyrzutnia piłek tenisowych, a także mobilna, składana scena. Nawierzchnia nowej sali ma pozwolić na uprawianie pod lekkim dachem rożnych dyscyplin sportowych, w tym piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej halowej i tenisa.

Środki na szkolną halę otrzyma również gmina Serniki, która zgłosiła do programu obiekt dla Szkoły Podstawowej w Brzostówce. Na ten cel minister sportu wyasygnował 2,2 mln zł. W ramach zadania powstanie: wielofunkcyjne boisko 18x28m, hala o powierzchni użytkowej ponad 560 mkw z dwoma szatniami, pokojem trenera i sędziów, pokojem medycznym z łazienką, magazynem i pomieszczeniem technicznym. W ramach "Olimpii" zakupiona zostanie również mobilna strzelnica laserowa z czterema stanowiskami. Zgodnie z założeniami, sportowy obiekt będzie korzystał z paneli fotowoltaicznych o mocy, która pokryje jego zapotrzebowanie na energię.

Budowa obydwu hal przewidziana jest na rok 2024.