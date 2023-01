Drogowcy gotowi do działania. Będą dwie jezdnie

Pierwszy etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej powstał w 2011 roku. Była to pierwsza trasa ekspresowa w województwie lubelskim. Jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki. Po dwunastu latach przyszedł na to czas.

­­– W kwietniu 2022 roku podpisaliśmy umowę z firmą Polaqua na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy. Wykonawca zrealizuje tę inwestycję za 183,4 mln zł – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA w Lublinie.

Droga realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

– Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie przez Wojewodę Lubelskiego decyzji ZRID. Wydanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy – dodaje Minkiewicz.

Projekt zakłada przebudowę pasów na węzłach Kock Północ i Kock Południe. Planowane są również mosty oraz wiadukty, a także drogi obsługujące przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt.

Przypomnijmy, że na północ od Lublina powstaje ekspresowa S19 w kierunku Białegostoku. 100-kilometrowy lubelski odcinek w kierunku granicy z województwem mazowieckim podzielono na sześć zadań inwestycyjnych. Na odcinek od granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego podpisano umowę na realizację, złożono już wniosek o ZRID. Na zadanie od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego podpisano umowę na realizację. Obecnie trwają prace projektowe. Podobnie rzecz ma się z odcinkiem od Radzynia do Kocka. O obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej piszemy powyżej. Dalej, czyli dwa odcinki na trasie Kock-Lubartów-Lublin są na tym samym etapie. Podpisano umowy na realizację, trwają prace projektowe.