Gmina z lubelskiego przegrywa w sądzie. Uchwała anty-LGBT niezgodna z prawem

Tzw. uchwałę anty-LGBT gmina Serniki w powiecie lubartowskim podjęła w 2019 roku. To jeden z samorządów, który przyjął tego rodzaju stanowisko, a przypomnijmy, że cała idea zrodziła się w powiecie świdnickim. Tamtejsi radni uchwałę przyjęli jako pierwsi, a za nimi zrobiło to wiele samorządów w Polsce. Warto także dodać, że inicjatorem takich działań był Radosław Brzózka, bliski współpracownik obecnego ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka.

Wróćmy jednak do Sernik. – Ta uchwała ma charakter bezprawny i dyskryminuje osoby ze społeczności LGBT. Naszym zdaniem Rada Gminy nie miała kompetencji, aby przyjąć uchwałę o takiej treści – mówiła w 2020 roku przed sądem w Lublinie Milena Adamczewska-Stachura z biura Rzecznika Prawa Obywatelskich. – Mówiąc prościej, osoby LGBT mogą mieć uzasadnione obawy, aby osiedlić się na terenie gminy Serniki. A to jest sprzeczne ze swobodą przepływu osób, co jest fundamentalnym prawem w Unii Europejskiej – argumentowała.

Wówczas właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwałę „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”. Wójt Sernik, Paweł Woźniak, z miejsce zapowiedział skargę kasacyjną. Zajmował się nią (a także uchwałami z gmin: Izdebna, Osiek i Klwów) Naczelny Sąd Administracyjny. Skarga Sernik została odrzucona.

– Wbrew zarzutom zawartym w skargach kasacyjnych, wojewódzki sąd administracyjny prawidłowo uznał, że zaskarżona uchwała ingeruje w godność i życie prywatne tej grupy mieszkańców, które identyfikują się jako osoby LGBT. Niezależnie, jakie były intencje radnych, społecznym skutkiem uchwały jest naruszenie godności, czci i dobrego imienia oraz ściśle związanego z tymi dobrami życia prywatnego określonej grupy mieszkańców – przytacza słowa sędziego biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO, jeszcze kiedy był nim Adam Bodnar, ostro sprzeciwiał się tego typu uchwałom. Teraz jego biuro dodaje, że NSA wskazał, że akronim LGBT odnosi się do osób, a w treści uchwały nie wyjaśniono, czym dla radnych jest „ideologia LGBT”.

– Celem działania państwa i władz publicznych jest dobro wspólne i ono wyznacza granicę ingerencji w prawa i wolności jednostek. Władze publiczne są zaś obowiązane do ochrony osób należących do mniejszości. NSA powtórzył też za WSA w Lublinie rozważania na temat ograniczenia prawa do nauki i prawa do nauczania – dodaje biuro RPO.

Do tej pory wojewódzkie sądy administracyjne unieważniły dziewięć tego typu uchwał. Na liście jest m.in. dokument z powiatu ryckiego oraz uchwała sejmiku województwa lubelskiego.