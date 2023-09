Kolejowa rewolucja na dworcu w Lubartowie

Pierwsze poważne wzmianki remoncie dworca kolejowego w Lubartowie pojawiły się już w 2021 roku. Jednak dopiero teraz poczynione pierwsze poważne formalne kroki.

Dzięki planowanej inwestycji budynek przejdzie kompleksową przebudową i znów będzie obsługiwał podróżnych. Choć szczegółowy zakres inwestycji poznamy po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową to już dziś możemy powiedzieć, że wpisany do ewidencji zabytków obiekt, zostanie odnowiony z dbałością o historyczny detal.

Renowację przejdzie elewacja dworca oraz jego wnętrze, w którym zostanie przywrócona obsługa podróżnych. Pasażerowie mogą spodziewać się komfortowego holu, pełniącego jednocześnie funkcje poczekalni z elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów, ławkami i gablotami na rozkłady jazdy.

– Dzięki planowanej inwestycji mieszkańcy Lubartowa zyskają komfortowy, bezpieczny i posiadający nowoczesne rozwiązania dworzec, który stanie się wizytówką tej miejscowości – mówi Maciej Małecki, sekretarze stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec w Lubartowie został wybudowany w latach 1896-1897 roku według nieco zmodyfikowanego typowego projektu, dzięki czemu jest on zbliżony wyglądem do dworców w Parczewie czy Radzyniu.

– Podpisanie umowy na projekt modernizacji historycznego dworca w Lubartowie to początek długo wyczekiwanej, ale niezwykle potrzebnej inwestycji. Rozwój przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 30 oraz plany jej elektryfikacji, które urzeczywistnią się już wkrótce, to czynniki które wymuszają dostosowanie infrastruktury obsługi podróżnych do współczesnych wymagań. – mówi Piotr Kaliszewski, doradca wiceministra infrastruktury.