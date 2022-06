Lubartów zaczyna swój BO. 420 tys. złotych na pomysły mieszkańców

– W tegorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 420 tys. zł. Projekty do BO można zgłaszać do 24 czerwca. Potem nastąpi ich weryfikacja i opiniowanie. Następnie ogłoszona zostanie lista projektów wybranych do głosowania. To odbędzie się we wrześniu – tak krótko o rozpoczętym naborze pomysłów informuje urząd miasta.

Dodajmy, że projekty do zrealizowania mogą być zgłaszane przez mieszkańców mających miejsce zamieszkania na terenie miasta. Żeby to zrobić, należy wejść na specjalnie przygotowaną stronę zgłoszeniową. Znajduje się ona pod adresem lubartow.budzet-obywatelski.org.

Dopuszczone jest wyłącznie zgłoszenie przy wykorzystaniu urzędowego formularza. Można go wypełnić w internecie lub w wersji papierowej. Ważny jest fakt, że każdy pomysł musi poprzeć co najmniej 20 mieszkańców. Wzór listy na zbieranie podpisów także znajduje się w internecie.

– W przypadku złożenia Projektu za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lubartów dopuszczalne jest dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy podpisów – zaznaczają organizatorzy lubartowskiego BO.

Kiedy przygotowuje się projekt, trzeba oszacować koszty jego realizacji. Muszą to być kwoty brutto. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny.

To są oczywiście wstępne wyliczenia, bo dokładnymi zajmą się już urzędnicy.

Właśnie, w lipcu i wrześniu zgłoszone pomysły będą weryfikowane. Sprawdzone zostaną poddane we wrześniu pod głosowanie.

Będzie ono prowadzone w wyznaczonych punktach i za pośrednictwem strony internetowej. – Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie trzy projekty – dodają urzędnicy.

Wyniki mają być znane w październiku, a realizacja zwycięskich projektów zaplanowana jest na przyszły rok.