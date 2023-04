Małgorzata Ostrowska zaśpiewa na Dniach Lubartowa. Będzie „Szklana pogoda”?

Małgorzata Ostrowska to była, charyzmatyczna wokalistka zespołu Lombard, która obecnie koncertuje z własnym składem. Poza nowszymi utworami na swoich koncertach wykonuje również największe przeboje, jak "Szklana Pogoda", "Mister of America", czy "Meluzyna" ze ścieżki dźwiękowej do "Akademii pana Kleksa". Na scenie artystka powinna pojawić się ok. godz. 21.

Wcześniej lubartowianie będą mieli okazję posłuchać zespołu grające muzykę taneczną. Jego nazwy urzędnicy Ratusza na razie nie zdradzają. Potwierdzają natomiast, że na rynku wystąpi kapela Lubartowiacy oraz wokaliści z ośrodka kultury. Na miejscu nie zabraknie także stoisk gastronomicznych, lodów, waty cukrowej i dmuchańców dla najmłodszych.

Przypominamy, że w tym roku Lubartów świętuje 480-lecie swoich praw miejskich. Dni Lubartowa odbędą się 27 i 28 maja.

Wstęp wolny.