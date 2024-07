Matury w lubartowskim: zawodowe technikum najlepsze

W technikum zawodowym nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. P. K. Sanguszki w Lubartowie maturzyści spisali się na medal windując wynik całego powiatu lubartowskiego na drugie miejsce w województwie zarówno w przypadku matematyki, jak i języka polskiego. Pod względem średniej z tych dwóch przedmiotów w wersji podstawowej powiat lubartowski ustąpił jedynie miastu wojewódzkiemu - Lublinowi. W przypadku języka angielsko było nieco gorzej, ale nadal bardzo dobrze - czwarte miejsce po Lublinie, powiecie świdnickim i Białej Podlaskiej.

W rozbiciu na szkoły, egzamin z języka polskiego w lubartowskim najlepiej wypadł we wspomaninym technikum zawodowym nr 2 (78,72 proc.). Placówka ta wyraźnie wyprzedziła zarówno II LO im. P. Firleja (69,16 proc.) jak i koleżanki i kolegów z l LO ze swojego zespołu szkół (68,62 proc.) Najsłabiej egzaminy z polskiego wypadły natomiast w technikum zawodowym w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej (51,40 proc.).

W przypadku matematyki technikum zawodowe z ul. Chopina w Lubartowie osiągnęło wynik rewelacyjny w skali kraju - 90,72 proc. W całym województwie nieznacznie lepszy był jedynie lubelski "Staszic". Z tą różnicą, że w lubartowskiej szkole do egzaminu przystąpiło 29 osób, a w tej lubelskiej kilka razy więcej - 134. Drugie miejsce w powiecie zajęli abiturienci z I LO z tego samego ZS nr 2 (74,39 proc.), a trzeci wynik wypracowali absolwenci II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie (71,40 proc.). Najmniej punktów średnio zdobyli natomiast technicy z Ostrowa Lubelskiego (47,38 proc.).

Językiem angielskim technicy z ul. Chopina w Lubartowie posługują się dość swobodnie. Ich średni wynik to 92,83 proc. Wśród szkół technicznych to prawdopodobnie drugi najlepszy wynik w województwie tuż po lubelskim Technikum Elektronicznym (94,65 proc.). Wracając do powiatu lubartowskiego, drugie miejsce zajęło II LO im. P. Firlja (81,18 proc.) a trzecie I LO w ZS nr 2 (80,32 proc.). Egzamin z angielskiego najsłabiej wypadł w Ostrowie Lubelskim (58,38 proc.).

Wyniki z języka polskiego (poziom podstawowy)

1. Technikum zawodowe nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie - 78,72 proc.

2. II LO im. P. Firleja w Lubartowie - 69,16 proc.

3. I LO w ZS nr 2 w Lubartowie - 68,62 proc.

4. Technikum zawodowe w Ostrowie Lubelskim - 54,88 proc.

5. LO w Kocku - 53,08 proc.

6. Technikum zawodowe w RCEZ w Lubartowie - 51,40 proc.

Wyniki z matematyki (poziom podstawowy)

1. Technikum zawodowe nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie - 90,72 proc.

2. I LO w ZS nr 2 w Lubartowie - 74,39 proc.

3. II LO im. P. Firleja w Lubartowie - 71,40 proc.

4. Technikum zawodowe w RCEZ w Lubartowie - 56,66 proc.

5. LO w Kocku - 47,42 proc.

6. Technium zawodowe w Ostrowie Lubelskim - 47,38 proc.

Wyniki z języka angielskiego (poziom podstawowy)

1. Technikum zawodowe nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie - 92,83 proc.

2. II LO im. P. Firleja w Lubartowie - 81,18 proc.

3. I LO w ZS nr 2 w Lubartowie - 80,32 proc.

4. LO w Kocku - 71,17 proc.

5. Technikum zawodowe w RCEZ w Lubartowie - 60,12 proc.

6. Technikum zawodowe w Ostrowie Lubelskim - 58,38 proc.

(źródło: CKE)