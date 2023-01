Mija 11. dzień poszukiwań matki, która wpadła za swoim dzieckiem do rzeki

W akcji poszukiwawczej od 30 grudnia biorą udział lubartowscy policjanci i strażacy, których wspierają płetwonurkowie wojewódzkiej policji w Lublinie. W ostatnich dniach działania na rzece Wieprz prowadzą również dwie specjalistyczne grupy ratownictwo wodno-nurkowego z Lublina i Warszawy.

W pobliżu mostu na Wieprzu, pomiędzy Lubartowem, a Chlewiskami, ok. godz. 14 do wody wpadł 10-latek, który był na spacerze z mamą. Kobieta instynktownie ruszyła mu na ratunek. Zeszła w dół i chwytając się gałęzi zdołała złapać syna za rękę. Nurt był jednak na tyle silny, że nie była w stanie przyciągnąć go do siebie. Z biegiem czasu zaczęła tracić siły. Wołała o pomoc.

Po blisko dwóch godzinach akcji poszukiwawczej z wody w okolicach Szczekarkowa (kilka kilometrów od Chlewisk) wydobyto nieprzytomnego chłopca w hipotermii. Natychmiast przystąpiono do jego reanimacji. Pogotowie zabrało go do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, gdzie kontynuowano próby przywrócenia czynności życiowych. Niestety, dziesięciolatek zmarł.

>>Rzeka porwała matkę z dzieckiem. Nowe fakty i relacje świadków<<

Teraz zakres poszukiwań zwiększa się każdego dnia. W tym tygodniu dotarły do gminy Kock. Okolice rzeki przeczesują m.in. strażacy ochotnicy z poszczególnych miejscowości, które przecina Wieprz. Specjalistom, którzy biorą udział w akcji, pomagają dwa sonary i łodzie motorowe.

Niestety, jak dotąd, cały ten trud nie przekłada się na oczekiwany skutek. Służby nie dają jednak za wygraną. Jeśli ciało 36-letniej mieszkanki Chlewisk nie zostanie znalezione na terenie powiatu lubartowskiego w akcję poszukiwaczą niebawem mogą włączyć się mundurowi z Puław i Dęblina.