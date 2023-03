Nowa grafika na 480-lecie miasta. Kolory nieprzypadkowe

Miasto Lubartów (początkowo Lewartów) w 1543 roku za zgodą króla Zygmunta I Starego założył Piotr Firlej. W tym roku lubartowianie będą obchodzić okrągłą rocznicę tamtego wydarzenia. Ratusz z tej okazji przygotowuje szereg wydarzeń kulturalnych na czele z planowanymi na końcówkę maja Dniami Lubartowa. Wszystkie imprezy w tym roku firmować będzie okolicznościowa grafika, która powstała z okazji 480-lecia miasta.

– W naszym wydziale zrobiliśmy burzę mózgów i korzystając z umiejętności naszych pracowników oraz programu graficznego udało nam się przygotować brand nawiązujący do historii oraz architektury Lubartowa. W tym roku trafi on na materiały promujące wydarzenia jubileuszowe, w tym banery, koszulki i kubki – mówi Łukasz Chomicki z wydziału kultury i promocji Urzędu Miasta w Lubartowie.

Sama grafika zawiera kilka symboli.

Użyte kolory nawiązują do istniejącego logo, niebieski zawijas to nawiązanie do meandrującej rzeki Wieprz, szary element przedstawia macewę jako symbol żydowskiego dziedzictwa miasta, a czerwony oznacza lubartowskie zabytki. Po prawej stronie znalazły się natomiast przykłady miejskiej architektury. To dwie wieże: lubartowskiego Ratusza oraz barokowego kościoła, bazyliki św. Anny.