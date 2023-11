Nowy radiowóz dla drogówki. Rzuca się w oczy i błyska

0 A A

(fot. policja)

Do terenowych jednostek policji w całym kraju dostarczane są nowe radiowozy w zmienionym malowaniu. Jeden z takich pojazdów dotarł do komendy powiatowej w Lubartowie. Otrzymał go miejscowy wydział drogówki.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować