Nowy sprzęt w szpitalu. Mniejsze kolejki dla pacjentów

Zakład powstał przy szpitalu powiatowym przy ul. Cichej. Zbudowano go w technice kontenerowej. Wewnątrz obiektu znalazł się nowoczesny sprzęt do diagnostyki obrazowej, w tym RTG, tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Ten ostatni to jedno z bardziej zaawansowanych urządzeń w kraju, jedno z dziesięciu tej klasy w Polsce i zaledwie kilkudziesięciu w Europie. Tomograf należy do wojewódzkiej czołówki.

Jak mówią lekarze, możliwości urządzeń sprawiają, że badania potrwają krócej i będą komfortowe dla pacjentów. Cała inwestycja kosztowała prawie 13,3 mln zł. W 80 proc. sfinansowały ją środki z budżetu centralnego. Pozostałą sumę wyłożył powiat lubartowski.

- Szybkie diagnozowanie to szybszy powrót do zdrowia pacjenta - mówił Mirosław Makarewicz, dyrektor SP ZOZ w Lubartowie podczas piątkowej uroczystości otwarcia zakładu. Dla mieszkańców powiatu jego powstanie oznacza koniec z przymusowymi wyjazdami na prześwietlenia do lepiej wyposażonych szpitali w innych miastach, a co za tym idzie - krótszy czas oczekiwania na badania tego rodzaju.

Oficjalne otwarcie zakładu odbyło się w piątek, 9 grudnia, ale pacjenci z powiatu lubartowskiego na możliwość skorzystania z niego muszą jeszcze chwilę zaczekać. Jak mówi Wioleta Wojciechowska, rzecznik SP ZOZ, pracownicy medyczni są obecnie w trakcie dwutygodniowego szkolenia oraz przeprowadzki z drugiego piętra, gdzie dotychczas mieściła się diagnostyczna pracownia. - Pierwsze badania pacjentów w nowym miejscu rozpoczniemy z początkiem nowego roku - zapowiada pani rzecznik.