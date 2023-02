Lubartów wybuduje parking Park&Ride. Lokalizacja może zaskoczyć

Z uwagi na to, że przy ul. Szaniawskiego znajduje się największy cmentarz w powiecie lubartowskim, popyt na miejsca parkingowe w tej części miasta jest dość wysoki. I to nie tylko na początku listopada. Niestety, liczba miejsc postojowych w okolicy jest niewielka, a parking położony najbliżej nekropolii to zwyczajny, nieutwardzony, usłany nierównościami plac, który po deszczu tonie w błocie. Władze miejskie chcą ten stan rzeczy zmienić.

W tym celu zapraszają zainteresowane firmy do składania ofert na przygotowanie dokumentacji nowego parkingu "Park&Ride" (to znaczy parkuj i jedź komunikacją miejską) przy Szaniawskiego.

Zadaniem wykonawcy będzie projekt samego placu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i drogi dojazdowej, a także zagospodarowania zieleni. Czas na składanie ofert mija 20 lutego. Na przygotowanie wszystkich dokumentów zwycięzca postępowania otrzyma 12 miesięcy.