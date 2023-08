Powstaną schody i przesuwne drzwi. Wejście do szpitala po nowemu

Za czym kolejka ta stoi? Za książką i audiobookiem

Biblioteka to w dzisiejszych czasach instytucja kultury z prawdziwego zdarzenia. Twórcza, rozwijająca, łącząca różne formy kultury, nauki i rozrywki. Nie możemy narzekać, że ludzie mniej czytają, tylko musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy do nich dotrzeć, jak inaczej pokazać im świat, zainspirować do jego poznawania – rozmowa z Piotrem Jankowskim, dyrektorem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.