Lubartów. Szpital kupił sprzęt m.in. do nowej poradni pediatrycznej

Na prośbę dyrektora SP ZOZ, Mirosława Makarewicza, medyczne inwestycje wspiera nie tylko powiat, ale także miasto. Zgodnie z decyzją miejskich radnych na ten cel lokalne władze przekazały 300 tys. zł. Z tych środków zakupiono już ultrasonograf do diagnostyki dziecięcej. Urządzenie warte prawie 190 tys. zł znajdzie się w nowej poradni pediatrycznej, która ma zostać otwarta w szpitalu 1 grudnia. Pozostałe środki z miejskiej dotacji pozwolą kupić lampę oraz stanowisko do resuscytacji noworodków. Jak mówi Wioleta Wojciechowska, rzecznik SP ZOZ, ich zakup planowany jest w najbliższym czasie.

Sprzęt z podarowanej szpitalowi dotacji to tylko część długiej listy zakupów lubartowskiego SP ZOZ-u. Wartość wszystkich urządzeń medycznych, jakie szpital pozyskał od stycznia, łącznie z tymi, które trafią na ul. Cichą do końca grudnia, wynosi ponad 17 mln zł. Najdroższym zadaniem było wyposażenie nowego zakładu diagnostyki obrazowej, którego oficjalne otwarcie planowane jest 9 grudnia. Do kontenerowego budynku, który stanął przy szpitalu, trafił warty ponad 8,2 mln zł rezonans magnetyczny, tomograf za 3,6 mln zł, a także kostno-płucny RTG za 1,4 mln zł. Nowy zakład powstał przy wsparciu budżetu państwa i lokalnego samorządu.

Na liście tegorocznych zakupów SP ZOZ-u znalazły się także: cztery stoły operacyjne za prawie 680 tys. zł, dwa aparaty USG dla oddziału chirurgii za 364 tys. zł, wideogastroskop za ponad 130 tys. zł oraz kilka podobnych urządzeń dla pracowni endoskopii, wideolaryngoskop, tor wizyjny, pompa water jet, automatyczna myjnia endoskopowa i wiele innych o łącznej wartości prawie 2 mln zł.

Kolejne wyposażenie o wartości ponad miliona złotych do szpitala trafić ma do końca roku. Na tej liście znalazły się m.in. USG dla urologii, USG dla oddziału płucnego, cystoskop, dermatom dla bloku operacyjnego, a także materace, wózki, lampy bakteriobójcze, leżanki, ssaki, szafki, oprogramowanie itp.